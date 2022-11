Pfarre Steinakirchen: Caritas sammelte 21.000 Euro

Vor einigen Jahren hat Papst Franziskus in der Gemeinschaft der katholischen Kirche mit dem „Welttag der Armen“ einen neuen Gedenktag eingeführt. Es soll der bewusste Blick auf Menschen in Not in den Mittelpunkt gestellt werden. Aus diesem Grund feierte der Direktor der Caritas St. Pölten Hannes Ziselsberger am Sonntag in Steinakirchen alle drei Gottesdienste mit.

Im Rahmen der Predigt stellte er die vielfältige Arbeit der Caritas in den Mittelpunkt seiner Gedanken. In besonderer Weise bedankte er sich für engagierte Arbeit der Caritas vor Ort. Seit 25 Jahren besteht das Team der Pfarrcaritas Steinakirchen. In dieser langen Zeit wurden beispielsweise zahlreiche Pflegebetten und Rollstühle angeschafft, die gratis an pflegebedürftige Personen verborgt werden. Die Weihnachtspackerlaktion für Kinder in Rumänien, das Fastensuppenessen oder der Krankengottesdienst sind wichtige Termine in der Arbeit der Pfarrcaritas. Ziselsberger bedankte sich bei der Gelegenheit auch bei der Leiterin der Gruppe Leopoldine Pitzl. Sie übergab nämlich die Hauptverantwortung an Elfriede Zeilinger aus Wang.

Auch die diesjährige Haussammlung für die Caritas war wieder sehr erfolgreich: „Durch den Einsatz von über 100 Sammlerinnen und Sammlern können wir Direktor Ziselsberger 20.960,50 Euro übergeben“, freute sich Pfarrer Hans Lagler.

