Vier Jahre „Ois vo do“ im „Dorflodn“ Oberndorf

Der Dorfladen in Oberndorf gleich neben dem Gemeindeamt feiert sein vierjähriges Bestandsjubiläum ohne viel Tamtam. Vor vier Jahren haben sich die Gründerinnen Anna Wurzenberger, Angela Dollfuß, Renate Oberleitner, Gerlinde Wondraczek und Andrea Zeilerbauer zusammengetan und unter dem Motto „ois vo do“ ihr Projekt „Mei-Dorflodn“ in die Tat umgesetzt. „Wir wollen gute Qualität zu einen fairen Preis anbieten“, sagt Anna Wurzenberger. „Wir haben eine großes Angebot an bäuerlichen Frischwaren wie Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, Brot und natürlich Süßes.“

Im Sortiment des Dorflodn finden sich aber auch Geschenkartikel für schnelle, hochwertige Mitbringsel. Beliebt sind auch individuell zusammengestellte Geschenkkörbe. Nicht nur die zahlreichen Stammkunden schätzen das Geschäft: „Es kommen immer wieder Neukunden, die dann von unserem vielfältigen Sortiment begeistert sind“, berichtet Anna Wurzenberger. „Denn über 40 Erzeuger aus der Region beliefern uns mit ihren hochwertigen Produkten.“

