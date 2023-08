Ein halbes Jahrhundert Golfclub

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens ging am Ernegger Golfplatz ein Jubiläumsturnier für alle Golfclub-Mitglieder über die Bühne. Um 10 Uhr begann der Tag für die Teilnehmer mit einem Kanonenstart. Am Halfway standen Gulasch und Käsesemmeln für den Hunger zwischendurch bereit. Bei neun von 18 Löchern gab es besondere Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel durfte beim Loch elf nur auf einem Bein abgeschlagen werden. Nach einigen Überraschungslöchern am Golfplatz ging es anschließend in das Schloss Ernegg. Hier erwarteten die Gäste ein Empfang, gefolgt von der Siegerehrung mit originellen Preisen. Zu den besonderen Preisen gehörten unter anderem ein Wochenende mit einer Limousine. Die Präsidentin Georgina Newall, zog die Gewinner der Tombola. Anschließend gab es eine Ehrenansprache und einen kulinarischen Ausklang. Nach der Siegerehrung hielt Hilda Lee, die Ehefrau des Erbauers Peter Lee, die Ehrenansprache. Abschließend gab es ein gemütliches Zusammensitzen mit Grillhühnchen.

Als einer der ersten Golfplätze in Österreich wurde 1969 der Bau einer Neun-Loch-Anlage direkt hinter dem Schloss Ernegg am Hang begonnen. 1973 wurde der Golf- und Country-Club Ernegg gegründet. Der 18-Loch-Platz, auf dem heute gespielt wird, wurde 1987 gebaut. Im Gegensatz zum 9-Loch-Platz ist er ganz flach. 2001 wurde der Club an die SportUnion übergeben. Seit der Saison im Jahr 2016 besteht der Golfclub Schloss Ernegg wie er ist, unter der Leitung von Präsidentin Georgina Newall, der Tochter des Erbauers.