Jubiläumsfliegen Geburtstagsfeier: 50 Jahre Modellbauclub Erlauftal in Wolfpassing

Lesezeit: 2 Min Christian Eplinger

Die Mitglieder des MBC Erlauftal freuen sich schon auf die 50-Jahr-Jubiläumsfeier am Samstag, 20. Mai, ab 10 Uhr am Modellflugplatz in Zarnsdorf. Foto: Pöchhacker

V or 50 Jahren – exakt am 21. November 1973 – war die Geburtsstunde des Modellbauclubs Erlauftal. Dieses Jubiläum wird am kommenden Samstag, 20. Mai, ab 10 Uhr am Modellflugplatz in Zarnsdorf gefeiert.