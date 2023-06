Jubiläumsfrühschoppen Volles Haus bei 125 Jahre Lagerhaus Mostviertel-Mitte in Wieselburg

Freuten sich über einen gelungenen Jubiläumsfrühschoppen, von links: Geschäftsführer Erich Reisenbichler, Obmann Thomas Achleitner, Kapellmeister Manuel Schachinger, Monsignore Franz Dammerer, Aufsichtrsatsvorsitzende Elfriede Mayrhofer, Obmann-Stellvertreter Markus Brankl und Aufsichtsrats-Stellvertreter Andreas Fischlmaier. Foto: Christian Eplinger

1898 gab es in Pöchlarn einen historischen Gründungsakt: Das erste Lagerhaus in Österreich wurde gegründet. Am Sonntag feierte das Lagerhaus Mostviertel Mitte mit einem großen Jubiläumsfrühschoppen am Messegelände Wieselburg sein 125-jähriges Bestandsjubiläum.

Noch heute ist Pöchlarn die Zentrale des Raffeisen-Lagerhaus Mostviertel Mitte. Die Genossenschaft ist mittlerweile auf rund 3.600 Mitglieder angewachsen und vereint 39 Einzelbetriebe auf 14 Standorten. Dort sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 60 Lehrlinge in 14 verschiedenen Lehrberufen. Viele Genossenschaftsmitglieder, Mitarbeiter aber auch viele Gäste waren am Sonntag nach Wieselburg gekommen, um mit der Lagerhaus-Führung dieses 125-jährige Jubiläum ordentlich zu feiern. Den Start zu diesem Jubiläumsfrühschoppen bildete eine Festmesse, zelebriert von Monsignore Franz Dammerer, und musikalisch begleitet von der Brauereimusikkapelle Wieselburg unter der Leitung von Kapellmeister Manuel Schachinger, die auch nachmittags noch den Ausklang spielte. Dazwischen wurde es so richtig zünftig. Die Zellberg-Buam sorgten mehr als drei Stunden lang für Stimmung im Festzelt, sehr zur Freude von Obmann Thomas Achleitner und Geschäftsführer Direktor Erich Reisenbichler. Die beiden bedankten sich besonders auch bei ihrem Marketing-Leiter Daniele Alessandro, der dieses große Jubiläumsfest organisiert hatte, sowie bei der Landjugend aus dem Bezirk Scheibbs. Insgesamt 130 LJ-Mitglieder sorgten unter der Führung der LJ-Leiter Natalie Scharner und Stefan Prankl für ein perfektes Service und Catering im gesamten Festbereich. Einzig für Mehlspeise und Kaffee waren die Bäuerinnen unter Führung von Bezirksbäuerin Maria Zulehner zuständig. Unter den vielen Festgästen waren auch der langjährige Lagerhaus-Direktor Ernst Rechenmacher sowie die Bürgermeister Karl Gerstl, Walter Wieseneder oder Franz Sonnleitner.