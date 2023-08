Der Golfclub Ernegg feiert 50 Jahre

Nach einem 18-Loch-Jux-Scramble mit Überraschungslöchern am Golfplatz (Start 10 Uhr) geht es am Sonntag, 13. August, um ca. 15 Uhr in das Schloss Ernegg. Hier erwartet die Gäste ein Empfang, gefolgt von der Siegerehrung mit originellen Preisen, Ehrenansprache und kulinarischem Ausklang.

Als einer der ersten Golfplätze in Österreich wurde 1969 der Bau einer Neun-Loch-Anlage direkt hinter dem Schloss Ernegg am Hang begonnen. 1973 wurde der Golf- und Country-Club Ernegg gegründet. Der herausfordernde Platz mit atemberaubendem Blick ins Waldviertel ging durch Mischwälder auf eine Anhöhe hinauf.

Der 18-Loch-Platz, auf dem heute gespielt wird, wurde 1987 gebaut. Im Gegensatz zum 9-Loch-Platz ist er ganz flach. 2001 wurde der Club an die SportUnion übergeben. Seit der Saison 2016 besteht der Golfclub Schloss Ernegg wie er ist, unter der Leitung von Präsidentin Georgina Newall, der Tochter des Erbauers.