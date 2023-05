Tag der Musikschulen im Bezirk Scheibbs

Am 5. Mai lädt das Musik- und Kunstschulmanagement NÖ landesweit zu den Tagen der Musikschulen ein. An diesem Tag treten Musikschüler an mehreren Orten im Bezirk bei Konzerten vor den Vorhang. Ein Mini-Konzert spielen Schüler der Johann Heinrich Schmelzer-Musikschule in der großen Pause von 9.30 bis 10 Uhr in den Volksschulen in Scheibbs und St. Anton an der Jeßnitz. Bei der Malakademie Kids Scheibbs dürfen am 5. Mai von 10 bis 17 Uhr Kinder den Flügel der Musikschule Scheibbs bemalen.

Im Konzertsaal der Musikschule Wieselburg musizieren am 5. Mai Schüler aus Südtirol, Slowakei und Österreich miteinander. „Das Motto ,musikalische Begegnungen‘ spiegelt den verbindenden Gedanken wider, der durch Musik über Grenzen hinweg entsteht“, sagt Direktor Johannes Distelberger. Prima la musica-Preisträgerin Karoline Pernkopf glänzt mit einem anspruchsvollen Trompetenstück. Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai, können Eltern und Kinder den Unterricht in der Musikschule besuchen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Tag der NÖ Musikschulen am 5. Mai - das Programm:

Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs: Pausenmusik: Die große Pause wird in den Volksschulen Scheibbs und St. Anton von Musikschülern musikalisch gestaltet (9.30 bis 10 Uhr).

Malakademie KIDS Scheibbs: Bemalter Flügel: Kinder bemalen den Flügel der Musikschule Scheibbs, 10 bis 17 Uhr.

Musikschule der Stadtgemeinde Wieselburg: Internationales Konzert: Musikschüler aus Österreich, Italien, Slowakei und Ungarn musizieren im Konzertsaal der Musikschule Wieselburg, 19 Uhr.

Karoline Pernkopf gewann einen 1. Preis bei prima la musica und tritt am 5. Mai in Wieselburg auf. Foto: Musikschule Wieselburg, Distelberger

