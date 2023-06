Mit Jazz aus Wieselburg zum Bundesbewerb nach Wien

Von Dienstag bis Freitag der Vorwoche lieferten rund 120 junge Musikerinnen und Musiker großartige Leistungen beim Wettbewerb podium.jazz.pop.rock. im Schloss Wolkersdorf ab. In den Stilrichtungen Jazz, Pop und Rock bewiesen die Musikschülerinnen und -schüler im Alter von 8 bis 28 Jahren beim Landesbewerb ihre Klasse.

Die Wieselburger Formation „Onga“, geleitet von Johannes van Dam, präsentierte ihr abwechslungsreiches Programm in der Wertungskategorie Jazz & More. Die Bandmitglieder Jonas Kopetzky (Saxophone), Julian Palmanshofer (Drums), Jakob Scheruga (Guitar), Lorenz Seifert (Bass) und Titus Taubinger (Keyboard) – Theo Hehenberger an der Trompete konnte leider auf Grund einer anderen Veranstaltung nicht am Wettbewerb teilnehmen – sind vielen Wieselburgern bereits von Auftritten bei der Blue Monday Night Session oder der Sketch-Revue des Stadt.Theaters.Wieselburg bekannt. Sie überzeugten auch die Jury in Wolkersdorf mit ihrem erstklassigen Auftritt. Der Lohn: ein erster Preis mit der Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, der heuer von 11. bis 13. Oktober in Wien stattfinden wird.

Auch Steinakirchner „All Fighters“ überzeugten

Dort vertreten sein werden auch die „All Fighters“ des Musikschulverbands Ybbsfeld. Nikolas Baumann (Guitar, Vocals), Julian Stelzer (Bass) und David Kaltenbrunner (Drums) – alle drei aus Steinakirchen – überzeugten in der Kategorie „popular & more“ und qualifizierten sich damit ebenfalls für den Bundeswettbewerb. Als Draufgabe holte sich David Kaltenbrunner in der Sonder-Solo-Kategorie Drumset ebenfalls noch einen 1. Preis mit Auszeichnung.

Für die Gruppe „High Five“ des Musikschulverbands Ybbsfeld mit Barbara Latschbacher aus Blindenmarkt (Vocals, Piano), Anna Hochholzer aus Euratsfeld (Vocals), Samuel Löschl aus Ybbs (Drums) sowie Raphael Heigl (Bass) und Sebastian Hinterdorfer (Guitar), beide aus Wolfpassing, gab es ebenfalls einen 1. Preis.