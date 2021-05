Grabner setzte sich unter zwölf Bewerbern aus Österreich, Bayern, der Schweiz und Südtirol durch. Nach ihrem Sieg blieb sie bei Steinecker in Randegg und eignete sich Hintergrundwissen beim Einkauf der Moden an. „Ich durfte mit der Firma viel reisen und bekam einen Einblick darüber, worauf man beim Einkauf speziell schauen muss“, schildert die heute 21-Jährige.

Heute wohnt Grabner in Salzburg. „Im Jänner 2020 bin ich umgezogen. Ich genieße die Freiheit in Salzburg sehr“, erzählt sie. Zurzeit arbeitet sie bei Steinecker in einer Salzburger Filiale. Noch immer fühle sie sich sehr wohl im Unternehmen und auch die Arbeit mache ihr sehr viel Spaß. An Zielstrebigkeit hat die Verkaufsexpertin nichts verloren. Grabner nutzte das Corona-Jahr, um sich weiterzubilden und holt nun in Abendkursen die Berufsreifeprüfung nach.

