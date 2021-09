„Nicht so sehr, um zu modeln, sondern vielmehr, um Freunden und Fotografen auszuhelfen“, erinnert sie sich. Als sie jedoch für zwei Jahre in die USA reiste, um dort als Au Pair in Colorado und Kalifornien zu arbeiten, legte sie diesbezüglich eine Pause ein. Nun startet sie ins Arbeitsleben als Kindergartenpädagogin in Wien.

Beruflich kann sie sich das Modelleben nicht wirklich vorstellen, da es am Land schwierig sei, in eine solche Richtung zu gehen. In die „große Stadt“ zu ziehen, nur um zu modeln, wäre für sie keine Option. „Dennoch würde ich mich durchaus freuen, wieder einmal an einem Shooting teilzunehmen“, gesteht sie. Beruflich hat sie aber andere Ziele. „Ich möchte in Niederösterreich als Kindergartenpädagogin eine Gruppe leiten.“ Aber auch eine Weltreise mit ihrem Freund sowie ein Trip nach Südkorea stehen auf ihrer To-Do-Wunschliste.