Nicole Aigner: „Politik macht mir eine Freude“

NÖN: Wie sehen Ihre Aufgaben als Internationale Referentin genau aus?

Aigner: Ich kümmere mich um die Vernetzung mit unseren Partnerorganisationen, leite unsere Delegation bei Reisen (zuletzt etwa nach Bosnien und Herzegowina) und rege inhaltliche Anträge an. Besonders wichtig ist mir auch die Weiter- und Bewusstseinsbildung unserer Mitglieder.

NÖN: Was qualifiziert Sie für diese Aufgabe?

Aigner: Fachlich ist hilfreich, dass ich Juristin bin und meinen Studienschwerpunkt in Internationalem Recht absolviert habe. Aktuell arbeite ich mit Jugendlichen mit Migrations- und/oder Fluchterfahrung. Gerade das prägt mich in meiner politischen Tätigkeit, weil ich ihre Lebensgeschichten möglichst positiv mitgestalten möchte. Dazu kommt, dass mir Politik persönlich enorme Freude macht, vor allem die internationale Zusammenarbeit.

NÖN: Welche Aufgaben und welche Funktion hatten Sie bei Ihrer ersten Wahl ins JVP-NÖ-Präsidium?

Aigner: Ich war bereits im internationalen Team und habe vor eineinhalb Jahren die Agenden des internationalen Referats übernommen, da mein Vorgänger zum internationalen Sekretär der Jungen Volkspartei auf Bundesebene gewählt wurde. Außerdem war ich Chefredakteurin unseres Mitgliedermagazins.

NÖN: Wie sieht die internationale Arbeit der Jungen Volkspartei Niederösterreich aus?

Aigner: Zentral ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen und das Formulieren von Anträgen und Positionen. Auf europäischer Ebene bringen wir uns in der YEPP, der Jugend der Europäischen Volkspartei, ein. Durch Eva Dohalova, seit Kurzem auch Präsidiumsmitglied, sind wir auch in der IYDU (International Young Democrat Union), dem weltweiten Verband, vertreten.

NÖN: Wer sind die wichtigsten Partner im Ausland?

Aigner: Am engsten arbeiten wir mit den Mladí Lidovci aus der Tschechischen Republik zusammen. Hier geht es vor allem um grenzüberschreitende Projekte, gemeinsame Anträge für die YEPP und Strukturarbeit in der Organisation. Während wir etwa 18.000 Mitglieder zählen, sind es bei ihnen um die 400. Da können wir teilen, was für uns gut funktioniert. Seit dem letzten Jahr ist auch Solidarna Molod, eine Jugendorganisation in der Ukraine, ein wichtiger Partner. Sie haben uns bereits in den ersten Tagen der russischen Invasion per Videochat einen Einblick in ihren neuen Alltag gegeben. Mit ihnen haben wir auch unsere Aktion „blau-gelb hilft blau-gelb“ koordiniert, bei der wir Hygieneartikel gesammelt und als Hilfspakete an Grenzregionen gebracht haben.

NÖN: Welche Themen sind bei jungen Wählern derzeit am stärksten? Die FPÖ hat bei der NÖ Landtagswahl ja mit den Themen Teuerung, Corona und Asyl gepunktet.

Aigner: Junge Menschen brauchen vor allem eine Zukunftsperspektive. Wir brauchen eine Aussicht, dass wir auch in Zukunft ein gutes Leben führen können. Wir müssen ernst genommen werden. Und es braucht konsequente Arbeit für Zukunftsthemen wie Wohnen oder die Klimakrise.

NÖN: Wie unterstützt die JVP die Landespartei dabei, wieder zu alter Stärke zurückzufinden?

Aigner: Unser Motto lautet: Anpacken. Vertrauen baut man am besten durch gute Arbeit auf. Als JVP Niederösterreich sind wir im ganzen Land stark vertreten. Unser Auftrag lautet: Junge Menschen für Politik begeistern, Arbeit leisten, die ankommt, und unseren Mitgliedern das richtige Werkzeug für die Arbeit in den Gemeinden und Bezirken mitgeben.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.