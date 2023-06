Purgstall: Kitzretter im Einsatz

Öfter als sonst war der Purgstaller Hegeringleiter Johannes Brandhofer in den vergangenen Wochen frühmorgens auf den Wiesen im Hegering-Gebiet unterwegs. Im Gepäck seine Drohne mit Wärmebild-Kamera. Wozu er bei seinen Einsätzen diese Ausrüstung braucht, verriet der Jäger und Landwirt der NÖN.

„Durch die Aufnahmen der Wärmebildkamera können wir junge Wildtiere in Wiesen aufspüren, die demnächst gemäht werden“, erklärt Brandhofer. „Rehkitze und kleine Feldhasen sind von Natur aus darauf programmiert, sich auf ihre Tarnung zu verlassen und bei Gefahr nicht zu flüchten. Dadurch sind sie den großen Mähmaschinen hilflos ausgeliefert und werden unweigerlich zerstückelt.“

Aas im Futter ist für Rinder lebensgefährlich

Abgesehen vom tragischen Tod der Jungtiere kann das Aas im Futter auch für Rinder gefährlich werden. „Rinder können vom durch Aas verseuchten Futter krank werden und sogar verenden“, weiß der Hegeringleiter. „Darum ist es auch im Interesse der Landwirte, dafür zu sorgen, dass die Wildtiere nicht Opfer der Mähmaschinen werden.“

Zur Kitzrettung müssen die Jäger mit der Drohne schon in den frühen Morgenstunden ausrücken. „Die Aufnahmen mit der Wärmebildkamera machen nur Sinn, wenn der Boden kalt ist und man das Tier gut erkennen kann“, sagt Brandhofer. Die Jungtiere werden dann vom Jäger aus dem Feld geholt und in einem Jutesack am Waldrand abgelegt. Am Abend werden sie freigelassen.

„Wir berühren die Kitze und Feldhasen nicht. Das heißt, dass sie von ihren Müttern gefunden und wieder angenommen werden“, erklärt Hegeringleiter Brandhofer. „Aber wir markieren die Tiere, damit wir ihren Weg weiter verfolgen können.“ Die Erfolgsrate der Kitzretter sei groß, freut sich Brandhofer: „Wir gehen davon aus, dass wir 95 Prozent der Kitze retten können. Derzeit sind wir fast täglich unterwegs und finden pro Tag mindestens zehn bis dreizehn Tiere. Auch Katzenbabies waren schon dabei.“ Bis zum Ende der Mahd werden die Kitzretter noch im Einsatz sein.