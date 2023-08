Suche nach den größten Verkaufstalenten

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ sucht mit dem Wettbewerb „Junior Sales Champion“ wie jedes Jahr die besten Handelslehrlinge des Bundeslandes. Nach dem Abschluss der Castings stehen nun die zehn besten Verkaufstalente aus ganz Niederösterreich fest. Darunter mischen sich auch Christina Fuchslueger aus Ybbsitz vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg und Lara Zellhofer aus St. Anton, die beim Betrieb Intersport Ötscher in Lackenhof ihre Lehre absolviert.

Gemeinsam mit acht weiteren Lehrlingen stehen die beiden im Finale des Lehrlingswettbewerbs der Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ, wo sie am 14. September im WIFI St. Pölten ihr Verkaufsgeschick vor einer hochkarätigen Jury unter Beweis stellen müssen. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Sparte Handel, der NÖ Berufsschulen, der Bildungsdirektion und dem Vorjahressieger Xaver Modre.

Auch Christina Fuchslueger vom Lehrbetrieb Steinecker Moden GmbH in Randegg steht im Finale des Wettbewerbs „Junior Sales Champion“. Foto: WKNÖ

Spürbare Leidenschaft für den Beruf

Juryvorsitzender Christof Kastner (Ausschuss für Berufsausbildung in der Sparte Handel) zeigt sich schon jetzt begeistert von dem Enthusiasmus und Talent, welches die Kandidatinnen und Kandidaten mit sich bringen: „Sie sind jedes Jahr mit Energie und Freude dabei und man spürt ihre Leidenschaft. Engagierte und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Um und Auf für unsere regionalen Handelsbetriebe. Sie punkten damit, dass sie persönlich auf die Kundinnen und Kunden eingehen, spezielle Wünsche erfüllen und somit für Zufriedenheit sorgen.“

Anhand von zehnminütigen Verkaufsgesprächen mit Schauspielerinnen und Schauspielern wird am 14. September ermittelt, welche Lehrlinge ihren Kundinnen und Kunden mit engagierter und freundlicher Beratung zur Seite stehen. Auch das Publikum kann mittels Handyvoting für das größte Verkaufstalent abstimmen.

Auf die zwei besten Verkäuferinnen und Verkäufer Niederösterreichs wartet ein Preisgeld in der Höhe von 2.500 Euro. Außerdem vertreten sie Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb am 11. Oktober in Salzburg.