Scheibbserin Nicole Aigner neue Internationale Referentin der JVP NÖ

„Wir befinden uns in Zeiten von Krisen, Krieg in der Ukraine, Teuerung, Vertrauensverlust in die Politik, Klimawandel. Manche schieben das beiseite, geben anderen die Schuld oder stecken gar den Kopf in den Sand. In der Jungen Volkspartei Niederösterreich teilen wir aber eine klare Überzeugung: Mit Einsatz, durch Anpacken statt Anpicken, haben wir nicht nur die Krisen bewältigt, die hinter uns liegen, sondern werden auch die Aufgaben lösen, die vor uns liegen. Ich freue mich, dass ich dabei auf starke Unterstützung aus dem Bezirk Scheibbs zählen darf“, sagte der neue JVP-Landesobmann Sebastian Stark am 29. ordentlichen Landestag der Jungen Volkspartei Niederösterreich.

Einsatz für internationale Arbeit der JVP

Aigner, die bereits zum zweiten Mal in das JVP-NÖ-Präsidium gewählt wurde, erklärt: „Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir uns eine Frage stellen: Welchen Wert hat unser Einsatz? Ich bin der Überzeugung, dieser ist wichtiger als jemals zuvor. Denn wer, wenn nicht wir, soll den Ton angeben, wenn es um junge Anliegen geht? In den kommenden Jahren werde ich mich besonders für die internationale Arbeit der Jungen Volkspartei Niederösterreich einsetzen. Ich bin dankbar, dass ich nun erneut die Möglichkeit habe, und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben.“

Themen für junge Menschen durchsetzen

„Mit unserem frisch gewählten Präsidiumsteam wollen wir in den kommenden Jahren den Fokus darauf legen, die Strukturen der JVP NÖ zu stärken und die Themen von und für Junge mit lauter Stimme durchzusetzen. Denn wir haben den Auftrag, junge Menschen für Politik zu begeistern, Arbeit zu leisten, die ankommt, und unseren Mitgliedern das richtige Werkzeug für die wichtige Arbeit in den Gemeinden und Bezirken mitzugeben“, sagten Stark und Aigner abschließend.

