Kabarettabend Wieselburg: Alex Kristan begeisterte 1.400 Besucher

Alex Kristan sorgte in Wieselburg für Begeisterung. Foto: Johann Wickenschnabel

A lex Kristan gastierte mit seinem Programm „50 Shades of Schmäh“ in Wieselburg. 1.400 Besucherinnen und Besucher ließen sich diese Feuerwerk an Witzen und Pointen nicht entgehen.