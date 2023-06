Ein ereignisreiches Wochenende in Reinsberg

Das Wochenende begann in Reinsberg am Freitagabend mit einem grandiosen Auftritt von Thomas Stipsits. Er sorgte in der ausverkauften Burgarena für einen sehr unterhaltsamen Abend. Das Publikum ließ sich da auch von dunklen Wolken und einem (ganz) kurzen Regenschauer die Stimmung nicht verderben. Stipsits bot mit seinem quasi Best-of-Programm „Stinatzer Delikatessen“ eine kleine Werkschau der burgenländisch-steirischen Mischung, gewürzt mit Ausblicken auf sein neues Soloprogramm. Stipsits erzählte dabei aus dem Leben in dem burgenländisch-steirisch-krowodischen Dorf Stinats und dem sehnlichen Wunsch nach einem eigenen Freibad. Dabei gab es den ein oder anderen Seitenhieb auf die Politik und auf den einen oder anderen Künstlerkollegen – einfach liebevoll und grandios überzeichnet. Herrlich.

Weiter ging der Festreigen am Samstagabend mit dem Sonnwendfeuer der Landjunged beim Haus Königshof, das fast nahtlos in das Dorffest samt Johanneskirtag am Sonntag überging. Nach dem Festgottesdienst in der Kirche gab es einen Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Reinsberg unter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreterin Verena Essletzbichler, Auftritte der Volkstanzgruppe Reinsberg sowie den musikalischen Ausklang mit der Blechpartie vom Blasorchester Gresten. Der Kameradschaftsbund hatte dabei zum Zimmergewehrschießen geladen und parallel dazu konnte man im Panoramasaal auch Blut spenden.