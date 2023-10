Ein „Hausfrauen-Abend“ im Kulturhof

Freitagabend im Kulturhof Aigner in Bodensdorf. Während in den Wohnzimmern vieler Österreicher das Länderspiel Österreich gegen Belgien über den Bildschirm flimmerte, gab die Tirolerin Nina Hartmann Einblick in ihr „privates Wohnzimmer“. Denn in ihrem neuestes Kabarettprogramm „Endlich Hausfrau“ spielt sie viele Erlebnisse und Geschichten ihres eigenen Lebens als Ex-Model, Schauspielerin, Freundin, Tochter, emanzipierte Frau und Hop-on Hop-off-Single – und sorgte damit für viele Lacher im Kulturhof, in dem dieses Mal eindeutig die Frauen in der Überzahl waren.