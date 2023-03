Ö3-Callboy Gernot Kulis sorgte in Wieselburg für Lacher

Der Steirer Kulis präsentierte mit seinem Programm „Hold the Linie – Best of Ö3 Callboy“ seine dubiosen Anrufe der letzten 20 Jahre, mit denen er viele überraschte und auf das Glatteis führte. In seinem rund zweistündigen Programm begeisterte er nicht nur das zahlreich erschienene Publikum sondern auch die Organisatoren.

