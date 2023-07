Scheibbs: Ein Abend im „Salon Lydia“

Die jährliche Benefiz-Kabarettveranstaltung von Sparkasse und S-Versicherung im Autohaus Pruckner in Scheibbs ist Tradition. In den Reigen der Kabarettisten, die in diesem Rahmen für Unterhaltung sorgten, reihte sich vergangenen Dienstag ein weiterer Name ein: Lydia Prenner-Kasper, die das Publikum in ihren „Salon Lydia“ einlud. Mit köstlichen Familien-Anekdoten, Gedanken zu Geschlechterrollen, Kinderkriegen und -erziehen unterhielt die Kabarettistin eineinhalb Stunden lang und traf mit vielen Pointen ins Schwarze. Zum Schluss gab es auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Programm „Damenspitz“. Begrüßt wurde Lydia Prenner-Kasper von den Sparkasse-Vorstandsdirektoren Mario Nefischer und Florian Klemm sowie Sabine Leitner von der S-Versicherung. Beim anschließenden Würstelessen wurde noch so mancher Scherz aus dem Programm rekapituliert und mit nach Hause genommen.