Thomas Franz Riegler: "So is'! Weil's wahr is!".

So is‘! Weil’s wahr is! Des hamma imma so gmocht! In Gesellschaft solcher Aussagen fühlt sich das „Jo eh!“ so richtig wohl. Schon seit Generationen wurden damit Besserwisser mit visionären Ideen außer Gefecht gesetzt, während sie weiterhin glaubten, im Recht gewesen zu sein.

Jo eh! – Die mehr oder weniger charmante Art und Weise, dem Gegenüber widerwillig zuzustimmen, steht im Mittelpunkt des neuesten Kabarettprogramms von Thomas Franz Riegler (Foto: Jan Frankl), mit dem er am 25. Jänner, ab 20.30 Uhr im Kulturhof Aigner in Bodensdorf zu Gast ist. VVK: 16 Euro, AK: 20 Euro.