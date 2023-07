„Kaffee nix Bus“: Wirbel um Vorfall in Postbus in Lunz

Auf dem Weg zu einer Vorlesung in Lunz am See sei die Autorin Amani Abuzahra von einem Buslenker in einem Postbus angefeindet worden. Der Vorfall wurde durch ein Statement seitens Amani Abuzahra auf der Internetplattform „Facebook“ öffentlich und erregt in mehreren Medien Aufsehen.

Laut einem Interview im „Kurier“ hatte ein Buslenker kurz vor dem Einstieg in einen Postbus nach Scheibbs auf dem Kaffee in ihrer Hand hingewiesen. „Du draußen trinken Kaffee. Du hier nix trinken. Kaffee nix Bus“, soll der Busfahrer gesagt haben. Auf die Frage, was für ein Dialekt das sein soll, soll er mit „normal“ geantwortet haben.

In den sozialen Medien drückt die im Bezirk Amstetten aufgewachsene Autorin ihre Reaktion über das Fehlverhalten des Busfahrers aus: „Ich bin wütend. Sehr sogar.“ Der Buschauffeur habe sie vermeintlich für eine nicht-deutschsprechende Ausländerin gehalten.

Abuzahra ist promovierte Philosophin und Schriftstellerin. Ihr jüngstes Werk trägt den Titel „Ein Ort namens Wut“. Das Buch befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen rassistischen Anfeindungen und Wut. „Das Erlebnis im Bus reiht sich in diese Vorfälle ein“, sagt Abuzahra im zuvor genannten Interview. Aktuell forscht sie als Post-Doc an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Ihr Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und die Selbstbestimmung im Leben von Menschen zu erhöhen.

In einem Statement der ÖBB gegenüber dem „Kurier“ wird betont, dass der Mobilitätsdienstleister Diskriminierung in der Sprache oder im Handeln nicht akzeptiere: „Für das Verhalten und die Wahl der Sprache möchten wir uns im Namen des Lenkers mit aller Höflichkeit entschuldigen. In diesem konkreten Fall werden wir in aller Deutlichkeit auf korrektes und diskriminierungsfreies Verhalten hinweisen.“