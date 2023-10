Ausflug in die Welt der Klassik

Mit dem Kammermusikabend, veranstaltet vom Kulturreferat der Gemeinde Wieselburg-Land, am 13. Oktober erwartet Fans klassischer Musik ein klangvolles Highlight im Schloss Weinzierl.

Auf Cello und Klavier werden die talentierten Musiker Christoph Stradner und Gerold Hartmann das Publikum verzaubern. Auf dem melodischen Programm stehen dabei die Gambensonate in G-Dur von Johann Sebastian Bach sowie die Arpeggione-Sonate in a-Moll, komponiert von Franz Schubert. Auch eine Sonate von Edvard Grieg wird das Schloss Weinzierl in melancholischen Tönen erklingen lassen.

Der Einlass beginnt um 19.15 Uhr. Um 19.30 Uhr betreten dann die beiden Musiker Christoph Stradner und Gerold Hartmann die Bühne.

Die Kartenpreise bei der Vorverkaufskasse liegen, je nach Kategorie, bei 20 oder 22 Euro. An der Abendkasse gibt es Tickets für 22 oder 24 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bezahlen 18 Euro. Erhältlich sind die Konzertkarten bei folgenden Verkaufsstellen in Wieselburg: Gemeinde Wieselburg-Land, Trafik Stadler, Libro und Raiba Mittleres Mostviertel.