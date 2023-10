Proben für Konzerte laufen auf Hochtouren

Im Kolomanisaal des Stiftes Melk ist das Kammerorchester bereits „Stammgast“. Schon vor der Corona-Zwangspause gab es dort mehrere Konzerte. Und auch beim Comeback im Vorjahr durfte Melk nicht fehlen. Heuer ist der 55-köpfige Klangkörper am 21. Oktober um 19 Uhr im Stift Melk zu Gast.

Einen Tag später, am 22. Oktober, spielt das Kammerorchester unter der Leitung von Judith McGregor um 17 Uhr zum zweiten Mal in Reinsberg. „Orchester und Publikum waren bei der Premiere im Vorjahr vom Musium begeistert. Und angesichts des fehlenden Konzertsaals in Scheibbs sind wir der Einladung, wieder zu kommen, sehr gerne gefolgt. Wir haben auch bereits für 2025 ein Engagement in Reinsberg fixiert“, freut sich Konzertmeister Johannes Eckel im NÖN-Gespräch.

Für die Konzerte im heurigen Jahr hat Judith McGregor drei besondere Stücke ausgewählt. Den Auftakt werden heuer die Streicher alleine absolvieren. Gespielt wird ein modernes Stück des noch lebenden estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür mit dem Titel „Action“. „Ein unheimlich rhythmisches Stück, das auch für das Orchester volle Action bietet“, weiß Eckel.

Junger Scheibbser Musiker als Solist

Das zweite Stück vor der Pause ist das sehr selten gespielte „Konzert für Violine und Orchester in d-moll“ von Robert Schumann. Ein Stück „in kräftigem, nicht zu schnellen Tempo, langsam, lebhaft, doch nicht schnell“, wie Schumann es selbst beschrieben hat. Dabei hat auch Solist Dominik Fischer seinen großen Auftritt. Es ist dies für ihn quasi ein Zusammenarbeiten mit seiner ehemaligen Violinlehrerin Judith McGregor, die ihn an der Musikschule Scheibbs unterrichtet hat. Seit Herbst 2016 ist er Student an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und besucht parallel dazu zahlreiche Meisterkurse, hat regelmäßige Orchesterengagements und ist unter anderem als Konzertmeister des Orchesters der Angelika-Prokopp-Sommerakademie der Wiener Philharmoniker tätig. Zusätzlich hat er sich intensiv mit der historischen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts beschäftigt und spielte zuletzt das Jubiläumskonzert zum 400. Geburtstag von Johann Heinrich Schmelzer in Scheibbs.

Nach der Pause spielt das Kammerorchester dann noch ein Stück des norwegischen Dramatikers Edvard Grieg: die „Peter Gynt Suite Nr. 1 op. 46 & Suite Nr. 2 op. 55“.

„Wir freuen uns schon sehr auf die beiden Konzerte. Noch dazu haben wir heuer wieder einen Schwung neuer Musikerinnen und Musiker dazubekommen. Es ist toll, wenn hier Nachwuchs nachströmt, was natürlich durchaus auch ein Verdienst von Judith McGregor ist, die seit einem Jahr auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien im Fachbereich Instrumentalpädagogik tätig ist“, wie Johannes Eckel erzählt.

Karten gibt es bei den jeweiligen Veranstaltungsorten oder unter www.eventjet.at.