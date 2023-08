Bundeskanzler besuchte Firma Welser in Gresten

In Gresten besuchte Bundeskanzler Nehammer den Betrieb von Welser Profile. Im Fokus dabei stand die Lehrausbildung, auf die der Familienbetrieb, der in der bereits elften Generation Stahl verarbeitet und daraus Sonderprofile herstellt, besonderen Wert legt. Emily und Valentin sind im ersten Lehrjahr und führten den Bundeskanzler durch die top-ausgestattete moderne Lehrwerkstatt. Welser Profile beschäftigt weltweit 2.400 Mitarbeiter, rund sieben Prozent davon sind in Ausbildung.

Bundeskanzler Karl Nehammer zeigte sich beeindruckt: „Die Lehre hat einen sehr hohen Stellenwert in Österreich. Es ist schön, so viele junge motivierte Fachkräfte von morgen zu treffen. Hier bei Welser Profile können sie aus zehn verschiedenen Lehrberufen wählen. Ich möchte die Lehre auch weiter aufwerten, der entscheidende Schritt dabei ist, die Meisterprüfung kostenlos zu machen. Daran arbeite ich.“