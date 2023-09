Einblick in den Universitätsstandort

Mit den „Kartause Lectures“ startet die Franziskanische Universität (Franciscan University of Steubenville) in der Kartause Gaming ein neues Angebot, welches spannende Fragen rund um Theologie, Philosophie, Kirche, Kunst und Religion in den Fokus stellt. Eröffnet wird die lehrreiche Veranstaltungsreihe am 8. September um 20 Uhr von Bischof Stefan Oster aus Passau, der mit seinem öffentlichen Abendvortrag zum Thema „Die Sakramentalität der menschlichen Person“ in der Kartause inspirierende Impulse setzen wird.

„Die ,Kartause Lectures' sind eine neue Initiative der Lehrenden der Universität. Sie sind nicht für die Studierenden gedacht, sondern sollen ein Angebot der Universität für die Bevölkerung sein. Immer wieder wurde in der Vergangenheit die Frage gestellt, was die Uni hier macht, wer dort arbeitet etc. Die neue Veranstaltungsreihe bietet einen Einblick in unsere Forschungsgebiete und kann auch ein Anreiz sein, über gesellschaftsrelevante Fragen zu reflektieren“, verrät Katharina Westerhorstmann, Theologin und Professorin am Campus in Gaming, die Idee hinter dem neuen Angebot in der Kartause.

So bietet sich die Möglichkeit, den Universitätsstandort in Gaming kennenzulernen sowie mit den Lehrenden ins Gespräch zu kommen, welche bei den „Kartause Lectures“ ebenfalls mit spannenden Fragen zum Nachdenken anregen werden. Unter die zukünftigen Vortragenden mischen sich außerdem Expertinnen und Experten, die aus dem nahen und weiteren Umfeld anreisen.

Für Dezember ist der zweite Vortrag der „Kartause Lectures“ geplant, welcher der Öffentlichkeit dann erneut einen Einblick in die Lehre der Franciscan University of Steubenville am Campus in Gaming geben wird.

Auslandsprogramm wird seit Jahrzehnten gut genutzt

Die Chance, in der besonderen Atmosphäre einer Kartause aus dem 14. Jahrhundert zu studieren, nutzen aktuell 230 amerikanische Studierende aus allen Teilen der Vereinigten Staaten. „Sie bleiben normalerweise für ein Semester, jedoch gibt es erste Planungen, um es Studierenden in Zukunft zu ermöglichen, auch länger in Gaming zu bleiben“, betont Katharina Westerhorstmann.

Das „Austrian Program“ der Franziskanischen Universität kann mit insgesamt mehr als 10.000 Studierenden auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurückblicken. Bereits seit 1991 können sich amerikanische Studentinnen und Studenten während ihres Studiums für eine aufregende Auslandserfahrung in Gaming entscheiden. „Nach dem ersten Kulturschock, das fängt schon beim Einkaufen im Supermarkt an, ist es für die Studierenden hier ein riesiges Abenteuer. Sie können im Ausland studieren und Europa erkunden. Durch die Community in der Kartause haben sie allerdings noch ein wenig amerikanisches Flair. Das ehemalige Kartäuserkloster wird für die Studenten zu einem Zuhause, an dem sie sich auch spirituell aufgehoben fühlen“, weiß Professorin Katharina Westerhorstmann.

Ein ganz besonderes Bild ergab sich in der Kartause Gaming aufgrund der Corona-Pandemie. „Während Covid war es in der Kartause so still wie sonst nie, weil keine Studierenden einreisen konnten“, erinnert sich Katharina Westerhorstmann zurück. Von den Lehrenden der Universität wurden diese zwei ruhigen Semester genutzt, um durch Onlineprogramme von der Kartause aus zu unterrichten.

Nun präsentiert sich die Kartause allerdings wieder als Treffpunkt für Geselligkeit, wie Katharina Westerhorstmann verdeutlicht: „Auf dem Campus machen die Studierenden Musik, sie veranstalten Wettbewerbe im Frisbee, gehen zur Messe und treffen sich an manchen Abenden zum Lagerfeuer.“ Ihre Zeit in Europa nutzen die Studierenden außerdem für zahlreiche Erkundungstouren. So stehen in jedem Semester Exkursionen nach Salzburg, Wien und Rom auf dem Programm.

Ihren Alltag füllen die amerikanischen Studentinnen und Studenten mit zahlreichen Vorlesungen und Kursen. Derzeit stehen in Gaming Lehrveranstaltungen in Theologie, Philosophie, Englischer Literatur, Geschichte, Deutsch, Spanisch, Gesundheitswissenschaft und Kunst auf dem Stundenplan. Die Professorinnen und Professoren, welche in der Kartause unterrichten, sind Teil der Franciscan University und kommen zumeist aus den USA oder verschiedenen europäischen Staaten.