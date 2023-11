Eine märchenhafte Nacht in Steinakirchen

Nach vier Jahren fand am Samstag wieder der Ball der KJ Steinakirchen, welche von Selina Bruckner und Paul Berger geleitet wird, statt. Unter dem Motto „Into the Woods – Eine märchenhafte Nacht" wurde im stimmig dekorierten Steinakirchner Festsaal gefeiert und getanzt. Als Rahmenprogramm gab es neben der klassischen Tanzfläche noch eine Tombola, ein Schätzspiel, eine Fotobox und eine Disco. Beste Unterhaltung boten die Polonaise und die Mitternachtseinlage, in welcher auch Pfarrer Hans Lagler kurz vorkam. Auf der Tanzfläche sorgte die vierköpfige Band „Supersound" für tolle Tanzmusik.

FB Mit der Polonaise eröffnete die KJ Steinakirchen den Ball. Mit der Polonaise eröffnete die KJ Steinakirchen den Ball. Die Ehrengäste stießen auf den erfolgreichen Ballabend an, von links: 1. Reihe: Kaplan Sojan Thomas, Pastoralassistentin Hemma Putschögl, Tanja und Günter Mondl, Bürgermeister Christian Lothspieler, Susanne Lothspieler, Pfarrer Hans Lagler, Eva Sonnleitner sowie Vizebürgermeisterin Iris Steindl; 2. Reihe: die KJ-Leiter Selina Bruckner und Paul Berger, Sabine und Thomas Stockinger und Wangs Bürgermeister Franz Sonnleitner. Oliver Reichel, Daniel Höller, Lukas Berger, Andreas Schallenberger und Klaus Berger (von links) sorgten für einen reibungslosen Schankbetrieb bei der Seidlbar. Mit der Mitternachtseinlage sorgte die KJ Steinakirchen für gute Laune unter den Besuchern. Die Band "Supersound" heizte den Steinakirchner Festsaal ein. Veronika Bruckner, Raphaela Haselsteiner und Enya Stipsits machten die Nacht zum Tag. 1 /37 Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp Foto: Philipp Schaupp