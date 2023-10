Buchpräsentation in Purgstall: Das Leben umarmen

Lebensqualität und Lebenserfüllung – das wünschen sich wohl alle. Rezepte und Ratschläge dazu gibt es viele – in der Realität führen sie jedoch oft zu Enttäuschungen. Der Theologe und Psychotherapeut Franz Schmatz und seine Frau Stephanie haben nun ein Buch geschrieben, das einen anderen Weg aufzeigen möchte: das Leben umarmen, mit all seinen Herausforderungen, im Licht und im Dunkel, in der Freude und in der Trauer, in Gesundheit und Krankheit, im Leben und Sterben, und dadurch dem Leben einen tieferen Sinn geben.

Dieses Buch präsentiert das Ehepaar am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrheim Purgstall, auf Initiative der Bildungswerke der Pfarren Purgstall, Scheibbs, Oberndorf und Steinakirchen am Forst. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die eigenen Erfahrungen des Ehepaares und jene Erfahrungen, die Franz und Stephanie Schmatz bei der Begleitung von Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen gemacht haben.

Nicht nur das Buch, sondern auch der Vortrag wird dabei vom Ehepaar Franz und Stephanie Schmatz gemeinsam gestaltet. Vor Ort wird es auch einen Büchertisch geben – schon seit vielen Jahren werden alle Erträge, die Franz und Stephanie Schmatz dabei einnehmen, für soziale und caritative Projekte zur Verfügung gestellt, unter anderem für das Kinder- und Jugendhospiz „Sterntalerhof“.

Infos: Vortrag „Umarme das Leben – und die Seele wird frei“ von Franz und Stephanie Schmatz am Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, im Pfarrheim Purgstall. Teilnahmegebühr: 7 Euro.