Nach dem Abschluss ihres Bachelor-Studiums arbeitet Katrin Teufel derzeit an der FH Wieselburg an ihrem Master-Abschluss in Produktmarketing und Innovationsmanagement. Seit 2019 ist sie für den Tourismusverein Ybbstaler Alpen tätig.

„Ich habe unglaublich viele Erfahrungen gesammelt“, sagt Teufel. „Auslandssemester, Praktikum, Reisen. Ich konnte mich weiterentwickeln und bin wieder zuhause angekommen.“

Zuhause, das ist auch die JVP, laut Katrin Teufel „meine Leidenschaft“, für die sie sich im Bezirks- und im Ortsgruppenvorstand engagiert. Und noch einen „Traumjob“ gibt es im Sommer 2020: Bademeisterin in Randegg, wo sie als Gemeinderätin aushilft.