Emilia Heigl über Kinder-Musical: „Es ist ein absoluter Traum“

NÖN: Welche Rolle spielst du?

Emilia Heigl: Ich spiele das Burgfräulein Isabella. Sie ist die einzige Tochter des Burgherren von Reinsberg und ihr Vater möchte, dass sie so bald wie möglich einen Mann von edlem Geblüt heiratet. Das passt ihr aber überhaupt nicht, denn Isabella ist davon überzeugt, dass ihr Herz es ihr sagen wird, wenn der Richtige vor ihr steht. Als die Burg Reinsberg in Gefahr gerät, begibt sie sich – gemeinsam mit Ritter Rüdiger und ein paar anderen Begleitern – auf ein spannendes Abenteuer. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten.

NÖN: Wie laufen die Proben?

Heigl: Die Proben laufen auf Hochtouren und machen großen Spaß. Jetzt am Beginn der Probenzeit werden meistens die einzelnen Szenen, Lieder und Choreografien inszeniert und geübt. Auch das macht schon große Freude, aber mein Lieblingsteil der Probenphase ist immer die Zeit, in der die einzelnen Puzzleteile zusammenfinden und das große Ganze langsam sichtbar wird. Darauf freue ich mich schon sehr.

NÖN: Was bewegt dich am Schauspielen?

Heigl: Schauspiel sowie auch Musik, Gesang und Tanz spielen in meinem Leben schon so lange eine große Rolle, dass ich es mir eigentlich garnicht mehr ohne vorstellen kann. Schauspiel ist für mich die wunderschönste Form, Geschichten zu erzählen, und die Kombination mit Musik und Bewegung bringt meiner Meinung nach ganz viel Leben, Freude und Emotionen dazu. Ich glaube, das ist es, was mich an Musical und Schauspiel am meisten bewegt. Für Kinder zu spielen, macht das alles dann noch spannender, weil kein Publikum so begeisterungsfähig, aber auch so ehrlich ist wie Kinder. Dieses Glitzern in den Augen zu sehen, ist unglaublich toll und erinnert mich jedes Mal wieder daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich als musicalbegeistertes Kind die Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne angestrahlt und davon geträumt habe, selbst einmal dort zu stehen und die Geschichten zu erzählen.

NÖN: Warum hast du dich für eine Rolle bei „Ritter Rüdiger“ entschieden?

Heigl: Die Regisseurin Victoria Rottensteiner hat mir die Rolle angeboten, da sie meinte, sie könne sich mich gut als Isabella vorstellen. Ich konnte den Zufall kaum fassen, denn als „Kind der Region“ kannte ich die Ritter-Rüdiger-Produktionen in Reinsberg natürlich schon lange und saß auch selbst schon ein paar Mal gemeinsam mit meinen jüngeren Geschwistern im Publikum. Deshalb habe ich garnicht lange überlegt und zugesagt. Den Sommer (fast) zuhause zu verbringen und gleichzeitig mit lieben Kolleginnen und Kollegen Theater zu spielen, ist ein absoluter Traum.

NÖN: Ist die jetzige Auflage eine direkte Fortsetzung zum letzten Jahr (wegen „Teil 2”)? Wenn ja, braucht man das Vorwissen vom letzten Jahr?

Heigl: Wir spielen dieses Jahr zwar den zweiten Teil „Ritter Rüdiger in der Sternengrotte“ und es ist tatsächlich eine direkte Fortsetzung, man braucht aber kein Vorwissen vom letzten Jahr. Der Großteil der Storyline ist unabhängig vom ersten Teil und alle relevanten Infos werden nochmal kurz angesprochen, damit sich jeder auskennt. Wer den ersten Teil gesehen hat und aufmerksam aufpasst, wird aber bestimmt den einen oder anderen „Insider“ erkennen.

NÖN: Warum sollte man zu „Ritter Rüdiger“ kommen, auf was kann man sich freuen?

Heigl: Die leichtere Frage wäre, warum man nicht zu „Ritter Rüdiger“ kommen sollte, da fallen mir nämlich keine Gründe ein (lacht). Nein, Spaß bei Seite: Ich glaube, das Stück wird dieses Jahr wieder echt lustig, süß und auch spannend. Die Geschichte ist für Groß und Klein geeignet und auch beim Humor ist für alle was dabei. Was ich in Reinsberg außerdem ganz besonders finde, ist die wunderschöne Burgarena als Location und das Rahmenprogramm für die Kinder. Jeweils zwei Stunden vor der Vorstellung gibt es Rätselwanderung, Kinderschminken, Steckerlbrot backen und vieles mehr. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die Vorstellungen und auf alle, die zuschauen kommen.

