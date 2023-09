Wieselburg-Land: Eine ganze Woche voller Action

Jede Menge Spaß und Action war in der vorletzten Ferienwoche in der Gemeinde Wieselburg-Land angesagt. Unter dem Motto „Blaulichtorganisationen“ stand für die Kinder Erleben, Erlernen und Mitmachen am Programm.

So probierten sie unter anderem die Feuerwehrausrüstung mit schwerem Atemschutz, fuhren mit dem Kran in die Lüfte und stiegen mit einem Feuerwehrtaucher im Freibad selbst ins kühle Nass. Bei der Rettung und dem Zivilschutzverband wurde ihnen Wissenswertes über deren Arbeit vermittelt. Beim Besuch bei der Polizei blickten sie hinter die Kulissen, wobei auch das Probesitzen im Polizeiauto und auf dem Polizeimotorrad alle vollauf begeisterte.

Ein Ausflug in den Wechlinger Wald war am letzten Kinderaktivtag geplant. Dabei konnten die Kinder ihre Kreativität ausüben. Mit Materialien aus dem Wald entstanden verschiedenste Bauwerke. Mit selbst gegrillten Burgern in der Stockschützenhalle des ESV Wechling klang die Action-Woche aus.