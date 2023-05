Lunz: Kleinstkinderbetreuung ab Herbst ist wieder fix

Der Bedarf ist da, die Räumlichkeiten sind vorhanden. Und so wird die vor einem Jahr stillgelegte Krabbelstube in Lunz ab Herbst wieder ihren Betrieb im Pfarrhof aufnehmen. Aufgrund der Betreuungsoffensive des Landes NÖ und durch die Förderung der Marktgemeinde Lunz am See kann Eltern hier nun eine kostenlose Betreuung am Vormittag von 7 bis 13 Uhr angeboten werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben bereits 13 Familien den Bedarf angemeldet.

„Vorerst ist die Betreuung nur vormittags vorgesehen, sollte es aber auch am Nachmittag Bedarf geben, dann werden wir sicherlich auch hier eine Lösung finden“, meint die geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin Katrin Hudler.

Somit hat ein viel diskutiertes Thema in Lunz am See nun sein gutes Ende gefunden. Denn vor einem Jahr gingen die Wogen hoch, als die Betreuungseinrichtung für Kinder zwischen einem und zweieinhalb Jahren von der Gemeinde wegen des fehlenden Bedarfs und zu hohen Kosten stillgelegt wurde. Damals starteten aufgebrachte Eltern mit Unterstützung der SPÖ Lunz eine Unterschriftenaktion, die das widerlegen sollte und forderten den Fortbestand der damaligen Krabbelstube von ÖVP-Bürgermeister Josef Schachner. Dieser betont nun: „Wir sind glücklich, dass wir nach einer neuerlichen Bedarfserhebung jetzt dieses Angebot wieder in unserer Gemeinde den Familien bieten können“.

Glücklich über die Entwicklung zeigt sich auch SPÖ-Vorsitzender Andreas Danner: „Wir haben es immer gewusst, dass hier Bedarf besteht und sind froh, dass nun auch die ÖVP das eingesehen hat, und dafür Geld in die Hand nimmt.“

