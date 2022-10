Oberndorfer Kindergarten ist „bummvoll“

Eine Investition in die Zukunft sollten der Zubau zum Oberndorfer Kindergarten und die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe sein. Wie sich im heurigen Kindergartenjahr überraschend zeigte, war die Investition bitter nötig gewesen: Die neue Gruppe war nach ihrer Eröffnung im September sofort bis auf den letzten Platz belegt.

Bürgermeister Walter Seiberl sieht die Entwicklung mit Sorge: „Einerseits ist es positiv, wir sind eine Zuzugsgemeinde, es gibt viele junge Familien mit Kindern. Aber das Kindergarten-Gebäude ist am Limit, das Gelände ist außerdem nach allen Seiten eingeschränkt. Ein weiterer Zubau wäre am momentanen Standort nicht möglich.“

Kinder gehen jetzt immer früher in den Kindergarten

Der Oberndorfer Kindergarten wurde erst vor 13 Jahren neu errichtet. „Damals hat man uns vorgeworfen, der Kindergarten wäre überdimensioniert, weil doch die Kinderzahlen zurückgehen“, erinnert sich der Bürgermeister.

Stattdessen habe es in der Melktalgemeinde sogar eine leichte Steigerung der Geburtenrate gegeben. „Diese ist aber nicht in erster Linie dafür verantwortlich, dass der Kindergarten so ausgelastet ist“, sagt Walter Seiberl. „Kinder gehen jetzt immer früher in den Kindergarten, wir haben immer mehr Zweijährige. Diese Entwicklung war vor 13 Jahren noch nicht abzusehen.“

Derzeit werde intensiv nach einer Lösung gesucht. „Wir werden uns in Kürze zusammensetzen und alle möglichen Varianten durchbesprechen“, sagt Seiberl und erhofft sich auch Input durch das Zukunfts-Projekt „WOW – wie Oberndorf wird“: „Hier werden sich vielleicht auch interessante Ideen ergeben.“

