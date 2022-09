Bauen wir eine „Stadt für alle“

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

In der neuen Ausstellung „Wo ich wohne“ im Kinderbuchhaus in geht es um das große Thema Architektur, um das Bauen und Wohnen. Da wird gewebt und gesponnen, gebaut und Ziegel auf Ziegel gesetzt.

Bei „Achtung Baustelle!“ kann man zum Beispiel als Stadtplaner werken und im „Schachtelhaus“ gilt es Räume aus Bilderbüchern zu entdecken und diese mitzugestalten. Zum Ausruhen zwischendurch gibt es eine echte „Bärenhöhle“ und auch in der Villa „Kunterbunt“ lässt es sich herrlich schmökern.

Seiner Kreativität freien Lauf lassen, das ist im „Architekturbüro“ möglich. Dazu stehen Konstruktionsbrett, Lichttisch, Lineale und technisches Gerät zum Anfertigen eines richtigen Plans bereit.

Alle Besucherinnen und Besucher sind außerdem eingeladen, am „Endlos-Haus“ mitzuzeichnen, das auf einer großen Papierrolle entsteht. Erst zum Ausstellungsende in nächsten Juni wird diese entrollt. Wie der gewaltige Wolkenkratzer aussehen wird, bleibt also lange ein Geheimnis.

Geöffnet ist das Kinderbuchhaus mit Betreuung und wechselndem Programm von 17. September bis 17. Dezember und 14. Jänner bis 17. Juni, jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr.

www.kinderbuchhaus.at

