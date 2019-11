Stolz und Freude klingen in der Stimme von Renate Habinger mit, wenn sie von der Preisverleihung im Festspielhaus St. Pölten erzählt: Ihre Initiative, das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl in Oberndorf, ist mit einem der niederösterreichischen Kulturpreise in der Kategorie Literaturinitiativen ausgezeichnet worden.

Das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl, eröffnet im Jahr 2013, soll laut Initiatorin Renate Habinger keine Bibliothek sein, sondern ein Ort, wo Kinder und Bücher sich begegnen: „Wir wollen für Bücher und Geschichten begeistern, für Sprache und Bilder sensibilisieren und das Lesen von Zeichen, Symbolen und Bildern leicht machen.“

Etwa 1.700 sind es mittlerweile, die die Regale im Haus füllen. Jeden Samstag zwischen 14 bis 18 Uhr können Kinder und Erwachsene schmökern, einmal im Monat gibt es einen „Jubel-Sonntag“ mit Kinderbuch-Illustratoren, die einen Workshop für Kinder und ihre Begleitung anbieten. Jeweils von September bis Juni läuft eine Mitmach-Ausstellung zu einem bestimmten Thema. Im Weihnachts-Special am 21. Dezember werden von 14 bis 18 Uhr Winter- und Weihnachtsmärchen vorgelesen. Das Schneiderhäusl versteht sich als Ort der Inspiration – nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene: Es bietet ein Lehrprogramm für die professionelle Weiterbildung für die Arbeit mit Kinderbüchern an, wie etwa eine Schreibwerkstatt, einen Lehrgang für Illustration und einen Lehrgang für Literaturvermittlung.

Das Kinderbuchhaus, sagt Renate Habinger, sei ein Buch-Ort in jeder Hinsicht: „Unsere Besucher können hautnah erleben, wie der Grundstoff für Bücher entsteht und belebt wird.“