Oberndorf: Erfolgreicher Start ins Jubiläumsjahr

Das Kinderbuchhaus in Oberndorf feiert sein zehnjähriges Bestehen. Gefeiert wird ein Jahr lang. Der Startschuss erfolgte mit einem kleinen, aber feinen und vor allem bunten Sommerfest. Denn es wurde vor allem viel gemalt.

Im August 2013 erfolgte die Gründung des Vereins Kinderbuchhaus Oberndorf mit Kinderbuchillustratorin Renate Habinger als Obfrau und Initiatorin. Seit 2008 veranstaltet sie schon Sommer-Camps zum Thema Kinderbuchillustration in ihrem Schneiderhäusl in Oberndorf. Jedes Wochenende öffnet es am Samstagnachmittag seine Türen und lädt alle dazu ein, gemeinsam spielend, lesend und kreativ die Welt der Bücher zu erkunden. Die jährlich wechselnden Mitmach-Ausstellungen zu verschiedenen Themen haben sich zum Publikumshit entwickelt und viele Familien kommen regelmäßig und immer wieder, um alles zu entdecken und auszuprobieren. Es ist im wahrsten Sinne ein „Ort, an dem die Fantasie ausgeklappt wird“ – und das jedes Wochenende bei freiem Eintritt!

Nun feiert das Haus sein zehnjähriges Bestehen und eröffnet die neue Mitmach-Ausstellung „Feste feiern“ passend mit einem großen Fest für Groß und Klein am 16. September von 14 bis 18 Uhr. Gefeiert wird aber das ganze Jahr über – jeden Samstag in der Mitmach-Ausstellung – und bei vielen anderen großen und kleinen Festen.