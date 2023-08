Ein Gaminger Sommer voller Spiel und Spaß

Unter dem Motto „Große und kleine Helden – Ein Nachmittag bei der Feuerwehr Brettl“ wurde mit 38 Kindern von drei bis 13 Jahren beim Bobbycar-Rennen um den Tagessieg gefahren. Weiters mussten bei einer Schnitzeljagd verschollene Gegenstände wieder gefunden werden. Eine Funk-Challenge, ein großes Bild malen sowie die immer beliebten Fahrten mit dem Feuerwehrauto verkürzten den Nachmittag. Zum Abschluss gab es gegrillte Würstel und Pommes.

Bei „Faszination Modellbau“ konnten die Kinder in die bunte und vielfältige Miniaturwelt eintauchen. Schon beim Betreten des Raums kann jeder die akribische Kleinstarbeit, die August Etzler in seine Werke gesteckt hat, erkennen. Menschen, Tiere, Bauwerke, Natur und kleine Eisenbahnen in einer Miniatur-Landschaft, vereint mit der Herausforderung, die Technik in Gang zu setzen, Signale richtig zu platzieren und Lichter perfekt in Szene zu setzen. Die detailgetreuen Modellbahnen sind generationsübergreifend ein Highlight-Hobby. Leonie und Hannah konnten beim Gaminger Kinderferienspiel in diese „Kleine Welt der Riesen“ eintauchen. Ob Mini-RC-Fahrzeuge, Lokomotiven oder doch lieber mit dem Hauly am Erzberg eine Runde drehen – alles durfte unter den wachsamen Blicken von Etzler selbst gesteuert werden.

Die Raiffeisenbank in Gaming veranstaltete das letzte Gaminger Kinderferienspiel im Kalender. Eine Hüpfburg, zahlreiche Spielestationen wie eine Golfanlage, eine Torschusswand und Bobbycars standen für die Kinder bereit. Ebenso konnte mit verschiedenen Vorlagen gemalt und gebastelt werden. Mit Plastilin entstand so manches Kunstwerk.

Am 23. August 2023 findet um 16 Uhr das Abschlussfest des Gaminger Kinderferienspiels mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich im Haus der Begegnung statt. Die Gemeinde Gaming und die Kinderfreunde Gaming freuen sich über zahlreichen Besuch.