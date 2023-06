Spielefest ließ Kinderherzen höher schlagen

Vergangenen Samstag stand in Gaming erstmals ein großes Familienspielefest, organisiert von den Gaminger Kinderfreunden, auf dem Programm.

In einem Zirkuszelt konnte eine kleine Gruppe Kinder in die Rolle von Akobaten schlüpfen und bei einem Zirkusworkshop so bemerkenswerte Kunststücke von echten Artisten lernen. Die akrobatischen Darbietungen wurden zu Beginn des Festes stolz präsentiert. Auch abseits des Zirkuszeltes gab es für die kleinen Gäste viel zu erleben und zu entdecken. Eine Hüpfburg, Luftballon-Tiere, Kinderschminken und viele weitere Spiele- und Bastelstationen ließen dabei die Kinderherzen höher schlagen.

Für das leibliche Wohl sorgte das Kinderfreunde-Team, rund um Obfrau Nicole Bogenreiter, mit kühlen Getränken, hausgemachten Mehlspeisen, Eis, Popcorn sowie Zuckerwatte. Auch der Schnitzelwagen von Familie Blaimauer war sehr beliebt.

Die vielen strahlenden Kinderaugen waren für die Organisatorinnen der beste Beweis für ein gelungenes Familienspielefest.