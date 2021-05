Anfang Juli wird der alte Kindergarten in Göstling abgerissen. An seiner Stelle entsteht dort ein neues Gebäude. Während der einjährigen Bauzeit übersiedeln die Kinder in Ausweichquartiere im Ort.

Wo die vier Gruppen untergebracht sein werden, wurde in der Vorwoche von Experten im Rahmen einer Begehung entschieden. Die Ersatzquartiere Volksschule, FF-Haus, Raika und auch das Gasthaus Gusel-Baumann standen zur Auswahl. „Alle diese vier Locations wurden nun begutachtet und als geeignete Übergangslösungen für die Gruppen erachtet“, informiert Bürgermeister Friedrich Fahrnberger.

Während es für die eine Gruppe, die bereits jetzt in der Volksschule untergebracht ist, keinen Ortswechsel gibt, wird die zweite Kindergartengruppe in das Obergeschoss des Feuerwehrhauses während der Bauphase einziehen. Eine weitere Gruppe wird im Untergeschoss der Raika untergebracht sein. „Hier müssen noch die WC-Anlagen bis zum Umzug adaptiert werden“, meint der Bürgermeister.

Für die Kinder geeignete Toilettenanlagen sowie eine Garderobe werden bis zum Ferienende auch noch im vierten Quartier, dem ehemaligen Gasthaus Gusel-Baumann errichtet werden.

Der große Saal wird hier zum übergangsweisen Gruppenraum umfunktioniert. „Hier haben wir auch den großen Vorteil, dass eine perfekte Außenanlage mit großem Garten den Kindern zur Verfügung steht“, sagt Fahrnberger. Den anderen Gruppen steht für das Spielen im Freien der naheliegende, öffentliche Kinderspielplatz sowie der Garten der Volksschule zur Verfügung.

Festgelegt wurde laut Bürgermeister nun auch das Datum für den konkreten Baubeginn. Es wurde mit 5. Juli, dem erste Ferientag, fixiert.