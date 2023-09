Neue Kindergarten-Leiterin: „Die Pädagogen sind Brückenbauer“

NÖN: Sie haben mit dem neuen Kindergartenjahr als Leiterin im Kindergarten 1 in Purgstall begonnen. Wie geht es Ihnen im Moment?

Eva Roschmann: Ich bin gut angekommen. Ich habe das Glück, hier ein junges, frisches und motiviertes Team zu haben. Und auch die Rahmenbedingungen stimmen, wie die Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Warum haben Sie sich für den Posten in Purgstall beworben?

Roschmann: Weil ich als Kindergarten-Leiterin einerseits meine Erfahrung weitergeben und andererseits meine Ideen mit dem Team umsetzen möchte.

Welche Ideen sind das?

Roschmann: Vor allem eine offene, gruppenübergreifende Zusammenarbeit. Wir haben im Moment sieben Gruppen mit insgesamt 140 Kindern. Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, wo die Kinder aller Gruppen zusammenkommen oder in die Räume der anderen Gruppen gehen können.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Roschmann: Es gibt einen offenen Spielbereich, in der Früh jeden Tag eine Stunde gemeinsame Bewegungszeit und einen Tag, wo die Kinder frei in andere Gruppenräume gehen können. In jedem Raum wird an diesem Tag etwas Spezielles angeboten, zum Beispiel etwas zum Experimentieren oder etwas Kreatives. Den Kindern steht es frei, ob sie mitmachen möchten.

Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit mit Kindern am wichtigsten?

Roschmann: Dass jedes Kind sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt. Wir nehmen uns Zeit für Dialoge mit dem Kind, um so Interesse an ihrem Tun zeigen zu können. Kinder sollen Zeit haben, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Der Kindergarten ist die erste Institution außerhalb der Familie, wo eine Sozialisation stattfindet, wo ein Kind einen neuen Platz, seine Rolle finden muss. Es ist unsere Aufgabe, den Kindern emotionale Stabilität und Sicherheit zu vermitteln, damit sie die Sozialkompetenz entwickeln können, die sie später im Leben brauchen.

Wie kann man Kinder dabei am besten unterstützen?

Roschmann: Braucht ein Kind Unterstützung, in eine Gruppe zu finden, sind wir Pädagogen die Brückenbauer, die es in die Gemeinschaft leiten. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl. Wichtig ist, ein Gespür zu haben, wann man sich zurückziehen kann. Selbstreflexion ist für unsere Berufsgruppe extrem wichtig. Wie trete ich dem Kind gegenüber? Tue ich etwas, weil das Kind es braucht, oder weil ich es brauche? Damit das gelingt, müssen wir den eigenen Lebensrucksack gut kennen. Und der Austausch mit den Kolleginnen ist unabdingbar.

Welche Vorstellungen haben Sie in Bezug auf Ihr Team?

Roschmann: Jede Kollegin soll sich mit ihren Stärken einbringen dürfen, es soll ein kollegiales und demokratisches Miteinander sein. Ich wünsche mir, dass dieser Kindergarten ein Ort ist, wo Pädagoginnen langfristig arbeiten möchten. Was im Kindergarten passiert, soll für alle Mitarbeiterinnen transparent sein.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Roschmann: Ich bin drei Tage pro Woche im Büro, an zwei Tagen selber in der Gruppe. Ich möchte den Kontakt zum pädagogischen Alltag nicht verlieren.

Warum sind Sie Kindergartenpädagogin geworden?

Roschmann: Ich habe nach einer touristischen Ausbildung und mehreren Jahren Bürojobs erkannt, dass ich Menschenkontakt brauche. An Kindern liebe ich die direkte, echte Emotion. Auf jedes Angebot folgt eine emotionale Antwort. Ich weiß sofort, ob etwas spannend oder lustig war, da brauche ich gar nicht lang nachzufragen.