Mehr Kindergartenplätze für Lunz am See

Die niederösterreichweite Kinderbetreuungsoffensive hat auch Auswirkungen auf die Marktgemeinde Lunz am See. Durch die Gesetzesänderung im Land Niederösterreich wird es ab September 2024 möglich sein, Kinder bereits ab 2 Jahren in die Betreuung der Kindergärten zu geben. Weiters wird gesetzlich die maximale Anzahl von Kindern in einer Gruppe von 25 auf 22 reduziert. „Für uns bedeutet das, wir brauchen unbedingt mehr Platz“, erklärt Bürgermeister Josef Schachner.

Eine Raumbedarfsanalyse des Landes hat ergeben, dass eine Kleinkindgruppe für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren errichtet werden soll, eine Tagesbetreuungsgruppe für Kleinstkinder wird empfohlen. Die Planungen für die Erweiterung der Kinderbetreuungsstätte am bestehenden Grundstück laufen bereits auf Hochtouren. Der Zubau wird rund 200 Quadratmeter betragen. Zwei zusätzliche Gruppenräume, ein Bewegungsraum sowie weitere Sanitärbereiche werden bis Ende 2024 entstehen. „Wir rechnen mit einem Investitionsvolumen von rund einer Million Euro. Der Zubau wird vom Land mit 48 Prozent und vom Bund gefördert, erklärt Schachner.

Auch die Anmeldungen für eine Tagesbetreuungseinrichtung liegen dem Bürgermeister nach einer Bedarfserhebung vor. Sie werden vom zuständigen Ausschuss demnächst behandelt. „Wie es aussieht werden wir aufgrund des Bedarfes bereits ab Herbst den Betrieb in der derzeit stillgelegten Kleinstkindergruppe im Pfarrheim wieder auf nehmen. Seitens der Gemeinde Lunz sind wir sehr bemüht, eine zufriedenstellende Lösung für eine Kinderbetreuungseinrichtung im Ort zu finden“, betont Schachner.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.