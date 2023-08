„Die Produktion ist auf allen Linien voll gelungen“

„Die diesjährige Produktion ist über einem überaus guten Stern gestanden und auf allen Linien voll gelungen. Dem Erfolg konnte selbst das verregnete erste Aufführungswochenende nichts anhaben. Die Stimmung beim Ensemble, aber auch beim Publikum war stets sensationell gut. Und mit dem tollen Wetter am zweiten Aufführungswochenende erreichten die Aufführungen einen wahren abschließenden Höhepunkt“, freut sich Karl Prüller, Obmann des Heimatvereins Reinsberg, der seit 2012 das Kindermusical Ritter Rüdiger auf der Burgarena Reinsberg inszeniert.

Heuer stand Teil zwei der Trilogie am Programm, „Ritter Rüdiger – in der Sternengrotte“. Zum zweiten Mal führte dabei die 25-jährige Wienerin Victoria Rottensteiner in Reinsberg Regie. Mit Erfolg. Nach rund 1.500 Besuchern bei den ersten drei Vorstellungen kamen um die 1.800 Besucher zu den drei Vorstellungen am zweiten Wochenende. Das ist ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das Publikumsecho war sehr gut. Daher hofft Prüller, dass „Victoria Rottensteiner auch für den dritten Teil der Trilogie im nächsten Jahr Zeit hat. Unsere Einladung dazu steht. Sie hat sich allerdings noch bis Ende August Bedenkzeit erbeten, weil sie alles noch mit ihrem Hauptarbeitgeber, der Volksoper, abstimmen muss“, sagt Prüller.

Ähnliches gilt für das Ensemble, das Prüller gemeinsam mit der Regisseurin (oder dem Regisseur) bis Anfang des neuen Jahres beisammen haben will. „Grundsätzlich fühlen sich alle wohl bei uns. Aber das hängt natürlich sehr von diversen anderen Engagements ab. Wenn jemand ein lukratives Angebot einer großen Bühne hat, können wir nicht mithalten“, weiß Prüller.

Für den dritten Teil von Ritter Rüdiger im nächsten Jahr stehen die Aufführungstermine im August bereits wieder fest. Gespielt wird wieder an zwei Wochenenden von 2. bis 11. August. Die Geschichte von Ritter „Rüdiger & Maximilian“ basiert dabei zum Teil auf historischen Gegebenheiten. Thronfolger Maximilian muss aus der Wiener Hofburg in Sicherheit gebracht werden, weil diese angegriffen wird. Dabei landet Maximilian auf der Burg Reinsberg, lernt hier Ritter Rüdiger kennen und verbindet sich in Freundschaft mit ihm, nicht ohne dabei natürlich das eine oder andere Abenteuer zu durchleben.