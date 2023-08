Ritter Rüdiger lässt in Reinsberg Regenwetter vergessen

Das Donnergrollen auf der Bühne erzeugt der Zauberer Nebukator (James Lang, sehr überzeugend), das dazugehörige schlechte Wetter kommt vom Himmel. Bei allen drei Aufführungen von Ritter Rüdigers Reise in die Sternengrotte schüttete es phasenweise in Strömen. Das Ensemble und das Publikum zeigten sich aber wetterfest. Ritter Rüdiger (Lukas Müller, großartig) und vor allem die Zwerge Furzel (der siebenjährige Alexander Sturmer aus Steinakirchen) und Purzel (Lukas Großbichler, zwölf, aus Gresten) begeistern Kinder und Erwachsene im Publikum. Gespannt verfolgt man die Abenteuer und die Gefahren, die sich die drei Gefährten bei der Rettung von Reinsberg aussetzen. Eine Liebesgeschichte darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Und so erobert Prinz Bertrand von Bordeaux (Kilian Berger) mit seinem „Accent“ doch noch das Herz von Burgfräulein Isabella (Emilia Heigl). Beide überzeugen mit ihren stimmlichen, aber auch schauspielerischen Leistungen. Immer für Lacher gut sind die Auftritte von Kuno (Elia Rambousek) und Bruno (Alduin Gazquez).

Philip Beck als Burgherr Heinrich, David Christoph als Minnesänger Schwarzl, Melanie Prüller als Griselda, Oliver Natterer als Esel Zacharias, Valentin Zebenholzer als Ritter Rüdiger und vor allem Bert Scheiblauer als Zauberer Thordol ergänzen das Ensemble perfekt. Besonders in Szene gesetzt hat Regisseurin Victoria Rottensteiner heuer auch die Tänzerinnen, alles junge Talente aus der Region, die vor allem als Feuergeister ihre großen Auftritte haben. Komplettiert wird das Ensemble von weiteren jungen Schauspielerinnen und Schauspielern aus der Region. Insgesamt eine schwungvolle und kindergerechte Inszenierung, mit guten gesanglichen und schauspielerischen Leistungen. Ein Kindermusical eben, das man sich als Familie nicht entgehen lassen sollte.

Dass bei den ersten drei Aufführungen doch einige Plätze frei blieben, war vor allem dem Wetter geschuldet. Das sollte sich bei den drei Vorstellungen am kommenden Wochenende ändern. Da kann Nebukator noch so seinen Kristall drehen, um Donnergrollen zu erzeugen. Laut Wettervorhersage gibt es drei Aufführungen (11. August, 19.30 Uhr, 12/13. August, 16 Uhr) bei Sonnenschein und warmen Temperaturen. Daher gilt es, schnell noch freie Plätze sichern (www.kulturdorfreinsberg.at). Dennoch ist Karl Prüller, Obmann der Heimatbühne Reinsberg, die das Ritter Rüdiger-Festival veranstaltet, bisher sehr zufrieden: „Wir hatten bei allen drei Vorstellungen trotz des schlechten Wetters jeweils rund 500 Besucher. Und die konnten wir eigentlich alle im Trockenen unterbringen“, freut sich Prüller und blickt optimistisch auf das zweite Wochenende: „Da ist aufgrund der Wettervorhersage die Buchungslage nochmals um einiges besser.“

Ein Kompliment gab es auch von Landtagsabgeordneten Anton Erber, der das Festival bei der Premiere am Freitag offiziell im Namen der Landeshauptfrau eröffnete. „Immer wieder erstaunlich, was Reinsberg auf die Beine stellt. Und sie machen es nicht nur professionell, sondern auch ganz wunderschön und mit ganz viel Herz“, gratulierte Erber.

Besonderes Lob haben sich auch die guten Burggeister der Dorfwerkstätte Reinsberg verdient, die jeweils zwei Stunden vor der Aufführung mit einem tollen Kinderprogramm für die passende Einstimmung sorgen.