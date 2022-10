Buntes Spieleparadies in Kienberg eröffnet

Mit strahlenden Kinderaugen wurden die zahlreichen neuen Geräte am Kienberger Spielplatz bei der Eröffnung vergangenen Montag in Empfang genommen. Schaukeln, eine Rutsche, Klettergerüste sowie eine Wippe laden die Besucher zum Spielen und Toben an der frischen Luft ein. Die Eltern können ihre kleinen Wirbelwinde dabei von gemütlichen Sitzgelegenheiten aus beobachten. Durch die Einzäunung wird der Spielplatz zu einem sicheren Ort für Spaß und Vergnügen.

„Der Spielplatz ist mehr als gelungen. Wir sind sehr stolz und hoffen, dass er auch dementsprechend angenommen wird“, zeigt sich Bürgermeisterin Renate Rakwetz erfreut über das fertiggestellte Kinderparadies. Von der Planung bis zum Aufbau war der Spielplatz ein wahres Gemeinschaftsprojekt. Eben deshalb findet Bürgermeisterin Renate Rakwetz lobende Dankesworte für alle Helferinnen und Helfer: „Riesiges Danke an die Forst- und Liegenschaftsverwaltung mit Inhaberin Teresa Outhwaite, die uns das Grundstück verpachtet haben!“ Auch die Firma Worthington beteiligte sich mit einer Subvention an dem zukunftsträchtigen Projekt. Für die Planung des gelungenen Spielplatzes wird Susanna Freiß vor den Vorhang geholt. „Sie geht nicht nur auf all unsere Ideen, sondern auch auf die vorhandenen Landschaftsstrukturen ein. Das funktioniert perfekt!“, betont Bürgermeisterin Rakwetz und hebt ebenso den Dorferneuerungsverein als wichtigen Partner hervor.

„Wir haben für den Lebensraum in Kienberg etwas geschaffen, das Bestand hat“, ist sich die Ortschefin sicher über diesen „Meilenstein“.

