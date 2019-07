127 Kinder erlebten bei der heuer in Wieselburg bereits zum zweiten Mal angebotenen Bildungsveranstaltung am FH Campus zwei spannende und lehrreiche Tage.

In der Vorwoche fand am Montag und Dienstag das KinderUNIversum am FH Campus in Wieselburg statt. Dort wurden 70 verschiedene Kurse zu diversen Themenfeldern angeboten. In den Workshops und Vorlesungen wurden komplexe Zusammenhänge kindgerecht erklärt und viele Projekte umgesetzt. Zum ersten mal gab es beim KinderUNIversum auch eine eigene Campus-Zeitung und den Campus TV. Dabei konnten die teilnehmenden Kinder ihre eigene Nachrichtensendung gestalten.

Dieses Jahr nahmen mit insgesamt 127 Kindern mehr als doppelt so viele wie bei der Premiere im Vorjahr teil. Aufgrund des großen Erfolgs wird das KinderUNIversum auch nächstes Jahr wieder stattfinden.