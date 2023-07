Spaß bei den Workshops der Kinderuni

Zur Recherche rückten die Kinder in einzelnen Reporterteams zu den verschiedenen Workshops aus. Hier die Berichte der NÖN-Uni-Reporter.

Sterne und Galaxien

Am 11. Juli 2023 fand am FH-Campus in Wieselburg ein Workshop über das Sonnensystem statt. Wir - die NÖN-Uni-Reporter haben sie um 10 Uhr besucht. Der Leiter des Kurses heißt Johannes Leitner. Jakob, ein Kursteilnehmer, hat uns erzählt, dass er den Kurs cool findet und er ihn weiterempfehlen würde. Allen anderen Kindern hat der Workshop auch großen Spaß gemacht. Sie hat zudem auch Glück, weil der Raum gut klimatisiert war - bei der Hitze eine Wohltat. (Text von Philine und Lean).

Spiele programmieren

Klaus Leidenmüller leitet den Workshop „Spiele programmieren“. Der Kurs war im FH Campus Wieselburg. Zuerst wurde ein Account erstellt, dass es losgehen kann. Das Spiel kann mit dem Programm Scratch individuell gestaltet werden. Wir haben Gregor zum Kurs interviewt: „Ich finde diesen Kurs super - zu 100 Prozent! Es ist voll cool, Spiele zu programmieren.“ Gregor empfiehlt diesen Kurs weiter. (Text Elias und Hannes)

Ausbildung zum Schokoexperten

In diesem Kurs lernt man sehr viel über die Entwicklung von der Bohne zur Schokolade. Im KinderUNIversum Wieselburg stellen sich die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Kursleiterin Cornelia Felbinger die Frage, woher kommt die Schokolade eigentlich? Die Schokoladenexperten haben eine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben, davon haben fünf der sechs Kinder die höchste Note für den Kurs abgegeben. Höhepunkt zum Abschluss des Workshops war die Schokoladenverkostung. (Text von Maximilian und Felix)

Kalter Genuss an heißen Tagen

Am 11. Juli durften wir den Kurs „Kalter Genuss an heißen Tagen“ besuchen. Dort stellten die Studenten Anika W., Hannah, Anika L., Daniel, Florian, Maximilian und Paul zusammen mit ihren Betreuern Gernot Zweytick und Julia Kaufmann-Stern verschiedenste Eissorten her. Eine frisch hergestellte Eissorte durften wir verkosten. Das eben genannte Haselnuss-Eis mit Krokanten hat uns allen hervorragend geschmeckt. Die Kinder durften auch neue Eissorten kreieren. Unsere Chefredakteure fragten die Studierenden, was ihnen am Kurs am besten gefiel. Die meistgenannte Antwort war, dass ihnen das Verkosten am besten gefiel. Anika W. antwortete auf die Frage, wie sie den Kurs bewerten würde: „Der Kurs bekommt von mir fünf Sterne!“ Wir haben außerdem erfahren, dass ein Mensch in Österreich durchschnittlich sieben Liter Eis isst. (Text von Vanessa und Emely)

Wir kreieren ein neues Lebensmittel

Bei „Wir kreieren ein neues Lebensmittel“ ist die Betreuerin Andrea Reiterlehner. Dort machen sie ein neues Lebensmittel mit Okara. Mit dem Okara haben sie einen sehr leckeren Aufstrich gemacht. Wir waren neugierig und schauten, was sie gemacht haben. Das war ein süßer und ein salziger Aufstrich. Sie hatten zwei Stunden Zeit, einen neuen Aufstrich zu kreieren. Allen hat es Mega-Spaß gemacht. Danach hatten sie auch einen Beutel mit Okara mitbekommen, damit sie auch zu Hause noch einen Aufstrich machen können. (Text Vanessa)

Die ist ein Beitrag der im Rahmen des KinderUNIversums Wieselburg entstanden und wurde von Teilnehmer des Kurses „Als NÖN-Uni-Reporter unterwegs“ verfasst. Das KinderUNIversum ist ein Ferienprogramm der Stadtgemeinde Wieselburg in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wiener Neustadt Campus Wieselburg, der Musikschule Wieselburg, dem Lebensmitteltechnologischen Zentrum des Francisco Josephinum und dem Technologie- und Forschungszentrum Wieselburg-Land.