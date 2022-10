Dammerer über Zeilinger: „Er schreibt jedes Jahr zu Weihnachten“

Die Nachricht vom Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger hat nicht nur die Weltöffentlichkeit in helle Aufregung versetzt, auch in Steinakirchen erinnert man sich gerne an die gemeinsame Schulzeit mit dem bekannten Forscher zurück. „Er ist zwar in Ried in Oberösterreich geboren, aber mit rund zwei Jahren schon mit seiner Familie nach Steinakirchen gezogen und hat mit seiner Familie im Schloss Wolfpassing gelebt“, weiß Franz Dammerer. Der ehemalige Pfarrer in Wieselburg hat mit Anton Zeilinger die Steinakirchner Volksschulbank gedrückt. Gemeinsam mit seinen Geschwistern war er oft zum Spielen bei den Zeilingers eingeladen. „Das war jedes Mal etwas Besonderes für uns, denn er hatte bereits damals eine elektrische Eisenbahn und seine Schwester eine Puppenküche. Auch war er oftmals bei uns am Hof zum Spielen“, erinnert sich Dammerer gerne zurück. Zeilingers Vater war zu dieser Zeit Leiter der Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt für die Milchwirtschaft im Schloss Wolfpassing.

Mit Ende der Volksschulzeit wechselte Anton Zeilinger sen. auf die BOKU und die Familie zog nach Wien. „In der ersten Hauptschulklasse durfte ich ihn dann einmal besuchen. Da war ich das erste Mal in meinem Leben in Wien“, sagt Franz Dammerer.

Auch heute hat der Pfarrer a. D. noch Kontakt zu seinem Jugendfreund. „Ich hab ihm natürlich gleich zum Nobelpreis gratuliert und eine WhatsApp geschrieben. Persönlich getroffen habe ich ihn zuletzt im Rahmen eines Vortrages 2001, organisiert vom Lionsclub Wieselburg. Und einmal im Jahr schreibt er mir nach wie vor zu Weihnachten eine Karte.“

