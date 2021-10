Bond-Premiere in Wieselburg .

Endlich ist er da, der neue James-Bond-Film. Mit mehr als eineinhalbjähriger Verspätung feierte „Keine Zeit zum Sterben“, der letzte Bond-Streifen mit 007 Daniel Craig, am Donnerstag der Vorwoche Kinopremiere in Österreich – so auch im Kino mal vier in Wieselburg, wo die Kinobetreiber Gerlinde, Alexandra und Benjamin Schützenhofer der Bond-Premiere entgegenfieberten.