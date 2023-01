Josef Resch: 40 Jahre im Dienst der Pfarre Steinakirchen

Werbung

Seit 40 Jahren dirigiert Josef Resch den Kirchenchor und das Orchester der Pfarre. Bei der ersten Kirchenchorprobe im neuen Jahr überraschten Chor und Orchester den Jubilar mit einem Gedicht und Gratulationslied.

Als junger Lehrer übernahm der heute 71-Jährige im Jahr 1983 den Kirchenchor und trägt seither dazu bei, Gottesdienste an Festtagen feierlich mitzugestalten. „Mit viel Freude und Engagement serviert er der Pfarrgemeinde zu Ehren Gottes an Hochfesten kirchenmusikalische Leckerbissen“, freut sich Pfarrer Hans Lagler. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn oder Franz Schubert zählen zum Repertoire des Chors. Zum Jubiläum kündigte der Chorleiter ein weiteres Meisterwerk an: Am Ostersonntag wird das berühmte Halleluja von Georg Friedrich Händel erklingen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.