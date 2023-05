Buntes Ensemble spielt Barock

Die Gruppe „Colibris" gestaltet heuer am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen ein Konzert in der Pfarrkirche Purgstall. Unter dem Titel „Jetzt amal Barock" haben die Musiker ein spannendes Programm zusammengestellt. Auf Basis von barocker Originalmusik wird das Tonmaterial in neue Klangkombinationen gesteckt, entstaubt und in ein neues, buntes und aktuelles Gewand gehüllt.

Foto: Colibris