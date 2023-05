Instrument mit vielen Facetten

Eine Orgel ist nicht nur ein Instrument, sondern viele. Flöten-, Fanfaren- und Trompeten-Klänge können per Register „dazugeschaltet“ werden. Das und viele andere interessante Fakten über die Orgel erfuhren die Besucher der Präsentation der Kern-Orgel mit anschließendem Konzert in der Scheibbser Pfarrkirche.

Die Veranstaltung war eine Kooperation des kbw Scheibbs und der Johann-Heinrich-Schmelzer-Musikschule Scheibbs zum Tag der Orgel. Musiklehrer Konrad Jankot führte die Bauweise und Funktion der Orgel vor. Besucher konnten auch selbst kurz in die Tasten greifen und die Orgel und ihre Pfeifen sogar von innen betrachten.

Moderne Orgel mit barockem Klang

Das Besondere an der Kern-Orgel: Sie ist eine moderne Orgel in einem alten Gehäuse. Die jetzige Orgel, so erfuhren die Gäste, war Ende des 18. Jahrhunderts aus dem aufgelassenen Minoritenkloster in Stein nach Scheibbs gebracht worden.

„Im Lauf der Jahre wurde die Scheibbser Orgel vielfach umgebaut“, informierte Jankot. 1999 wurde die Orgel der Scheibbser Pfarrkirche vom Straßburger Orgelbaumeister Daniel Kern restauriert.

Die Kern-Orgel hat 24 Register. 140 der insgesamt 1.664 Pfeifen stammen noch aus der alten Orgel. „Die Kern-Orgel ist zwar neu, aber sie wurde klangmäßig dem barocken Innenraum der Scheibbser Pfarrkirche angepasst“, sagte Jankot.

Den einzigartigen Klang der Kern-Orgel konnten die Besucher beim Orgelkonzert live erleben, wo es Werke der Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, gespielt von Organistin Marie-Louiese Thuret aus Lochen am See (Oberösterreich), für die Anwesenden zu hören gab. Weitere Orgelstücke spielte Konrad Jankot aus Loosdorf, begleitet von Flötistin Judith Fellner aus Kirnberg.

Organistin Marie-Louiese Thuret gab Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel zum Besten. Foto: Karin Katona, Karin Katona

